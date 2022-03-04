Минобороны назвало цели минирования отступающих украинских националистов

Подразделения националистов, которые отступают в Донбассе, стремятся уничтожить или нанести ущерб объектам жизнеобеспечения, которые имеют критически важное значение для населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Помимо этого, в ведомстве сообщили о провокации, которую готовят националисты в Харькове. По информации министерства, они расставили РСЗО среди жилых домов и готовятся обстреливать позиции ВС РФ.

При этом местных жителей они заперли дома и пригласили журналистов западных СМИ, чтобы снять происходящее. Цель провокации, как пояснили в министерстве, — вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова.

С 24 февраля Россия проводит на Украине специальную военную операцию. В Минобороны заявили, что ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре, а мирному населению ничего не угрожает.

Накануне российские военные доставили в Харьковскую область крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду.