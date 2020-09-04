Минобороны назвало страны, стоящие за протестами в Белоруссии

За попытками сменить власть в Белоруссии стояли деструктивные силы, действующие по указу Польши, Литвы, Чехии и Украины. Об этом заявил глава Министерства обороны республики Виктор Хренин.

«Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти», — привел слова министра портал Tut.by.

Глава военного ведомства добавил, что страну удалось спасти от беззакония и произвола благодаря действиям органов государственного управления и поддержке граждан. Хренин поблагодарил Россию, Китай и другие страны, которые помогли Белоруссии в непростое время.

По словам министра, западные силы попытались организовать «цветную революцию», но потерпели неудачу. Теперь они перешли к фактическим методам ведения гибридной войны против Белоруссии, «применяя при этом беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления». Хренин подчеркнул, что сейчас идет жесткая война за информационное превосходство.

В начале августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Действующий лидер страны набрал 80,1% голосов избирателей, обойдя кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Несогласные с результатами голосования начали устраивать протестные акции. Митингующие требуют отставки Лукашенко и проведения повторных выборов в стране.