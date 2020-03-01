Минобороны назвало фейком новость о сбитом самолете в Сирии

Информацию о сбитом в Сирии в провинции Идлиб российском самолете в Министерстве обороны назвали неправдой. По словам представителей российского оборонного ведомства, самолеты ВСК России в Сирии выполняют задачи в обычном режиме.

««Информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении из ПЗРК самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб — фейк», — подтвердили в ведомстве. Сообщение Минобороны процитировало РИА «Новости».

Сейчас в сети активно обсуждают видео, на котором неизвестные сбивают какой-то летательный аппарат. Утверждается, что видео записано в Сирии, а самолет в небе — российский бомбардировщик Су-24, принадлежащий ВКС России. По другой информации, на видео запечатлен момент гибели беспилотного летательного аппарата, причем принадлежность дрона доподлинно установить до сих пор не удалось.