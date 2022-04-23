Минобороны назвало доказательства подготовки провокации с химоружием на Украине

Поставки на Украину антидотов отравляющих веществ из США подтверждают, что с большой долей вероятности на Украине готовится провокация с химическим оружием. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Только в 2022 году по запросу Минздрава Украины из США было доставлено более 220 тысяч ампул с атропином», — процитировало генерала РИА «Новости».

Кириллов подчеркнул, что это указывает на подготовку провокаций с отравляющими веществами именно нервно-паралитического действия.

Провокации, которые готовит США, вызваны успехами России на спецоперации, ранее сообщил генерал. Он указал на то, что в последнее время руководители западных стран регулярно бросались провокационными заявлениями о том, что Россия может применить оружие массового поражения на Украине.

Ранее также сообщалось, что СБУ может готовить провокацию для обвинения России в массовых убийствах мирных жителей под Одессой.