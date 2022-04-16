Минобороны назвало число безвозвратных потерь со стороны Украины

Безвозвратные потери выступавших на стороне Украины в ходе специальной операции составили 23 367 человек. В их числе бойцы ВСУ, национальной гвардии и иностранные наемники. Об этом заявил генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский боится назвать реальное число потерь. По словам представителя Минобороны, только в Мариуполе украинская группировка сократилась почти в два раза с восьми тысяч 100 человек до четырех тысяч.

Конашенков пояснил, что около 2,5 тысячи остаются заблокированными на территории завода «Азовсталь», остальные выжившие сложили оружие.

«Напомню, что в Мариуполе на момент его окружения 11 марта находились: 36-я отдельная бригада морской пехоты, 109-я бригада территориальной обороны, 503-й отдельный батальон морской пехоты, рота 53-й отдельной механизированной бригады, подразделения 17-й противотанковой бригады, нацистские формирования „Азов“*, „Айдар“**, „Правый сектор“**, подразделения полиции и госпогранслужбы, а также иностранные наемники», — заявил представитель Минобороны.

Он добавил, что Минобороны представит официальные данные из украинских документов, раскрывающие место гибели места захоронения погибших.

Генерал-майор подчеркнул, что российские военные полностью освободили от участников украинской группировки городскую территорию Мариуполя. Он подчеркнул, что заблокированным на «Азовстали» боевикам предложили добровольно сложить оружие для сохранения своих жизней.

*«Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование

** «Айдар» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование

*** «Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация