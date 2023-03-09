Мир 09 марта 2023, 12:48 Минобороны Молдавии опровергло данные о нарушении воздушных границ российскими ракетами Минобороны Молдавии: российские ракеты не нарушали воздушные границы республики Unsplash

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Российские ракеты не нарушали воздушное пространство Молдавии, заявили в министерстве обороны республики. Подобную информацию в оборонном ведомстве назвали недостоверной, сообщило издание Deschide.md.

Власти напомнили, что ранее несколько Telegram-каналов сообщили о якобы пересечении воздушных границ Молдавии тремя ракетами из Черного моря.

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«Минобороны опровергает информацию, согласно которой воздушное пространство Молдавии было нарушено крылатыми ракетами, запущенными из акватории Черного моря», — отметили в ведомстве.

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Граждан страны призвали получать информацию только из официальных источников и добавили, что внимательно следят за ситуацией в регионе.

Правительство Молдавии призвали сократить военный бюджет, а сэкономленные средства потратить на поддержку социального сектора, заявила вице-председатель оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер. По ее словам, часть денег можно направить на покрытие коммунальных расходов, сообщил RT.

В стране продолжает расти государственный долг, заявил экс-президент Игорь Додон. Он напомнил, что за два года сумма задолженности увеличилась на два миллиарда долларов. В этом он обвинил действующего молдавского лидера Майю Санду.