08 февраля 2023, 18:14
Минобороны Молдавии объяснило, зачем жителям разослали повестки
Минобороны Молдавии: жителям разослали повестки для актуализации данных
Минобороны Молдавии объяснило, почему ее жителям ежедевно рассылают повестки. Оборонное ведомство опровергло информацию о том, что это связано с проблемами безопасности страны.
«Приказы о вызове граждан в военно-территориальные центры направляются в соответствии с постановлением правительства <…>, а также в целях актуализации базы данных этих центров», — говорится в заявлении.Министерство указало, что это происходит постоянно и «не имеет никакого отношения к ситуации с безопасностью». В сообщении отмечается, что попытки «манипуляций и спекуляций» на эту тему в последнее время активизировались. Жителей Молдавии попросили быть бдительными и тем самым предотвратить распространение дезинформации.
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Ранее лидер партии «Строим Европу дома», бывший замглавы Генерального комиссариата молдавской полиции Георгий Кавкалюк в Telegram-канале связал рассылку повесток с тем, что власти страны якобы хотят «втянуть Молдавию в войну».
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Молдавия
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