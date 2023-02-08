Мир 08 февраля 2023, 18:14 Минобороны Молдавии объяснило, зачем жителям разослали повестки Минобороны Молдавии: жителям разослали повестки для актуализации данных РИА «Новости»

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Минобороны Молдавии объяснило, почему ее жителям ежедевно рассылают повестки. Оборонное ведомство опровергло информацию о том, что это связано с проблемами безопасности страны.

«Приказы о вызове граждан в военно-территориальные центры направляются в соответствии с постановлением правительства <…>, а также в целях актуализации базы данных этих центров», — говорится в заявлении.

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Ранее лидер партии «Строим Европу дома», бывший замглавы Генерального комиссариата молдавской полиции Георгий Кавкалюк в Telegram-канале связал рассылку повесток с тем, что власти страны якобы хотят «втянуть Молдавию в войну».

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