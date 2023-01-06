Мир 06 января 2023, 00:33 Минобороны Мексики подтвердило задержание сына наркобарона Эль Чапо Минобороны Мексики: задержан сын экс-главаря наркокартеля «Синалоа» Овидио Гусман Лопес Pxhere

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Силовые структуры Мексики задержали Овидио Гусмана Лопеса — сына бывшего главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо. Об этом заявил министр обороны страны Луис Кресенсио Сандоваль. Его слова привел ТАСС.

Задержание прошло в ходе операции в городе Кульякане в штате Синалоа. По словам министра, задержанный — предполагаемый главарь преступной группировки, связанной с наркокартелем.

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Арестовать сына наркобарона силовикам удалось всего за несколько дней до проведения в Мехико саммита глав государств Северной Америки.

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Это задержание привело к резкому обострению обстановки в городе. На его улицах начались перестрелки, дороги в ряде районах заблокировали горящими машинами. Занятия в школах и университетах отметили. Данных о погибших или пострадавших среди населения пока нет. Руководство региона призвало жителей оставаться дома и не выходить на улицу.

Хоакин Гусман сейчас отбывает пожизненный срок за наркоторговлю. Эль Чапо возглавлял наркокартель «Синалоа». Его называют одним из самых известных преступников современности. Наркобарона приговорили к заключению в июле 2019 года, после повторного задержания после побега в 2015 году.