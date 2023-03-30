Мир 30 марта 2023, 13:20 Минобороны КНР заявило о крепнущей дружбе России и Китая Минобороны КНР: отношения России и Китая не являются альянсом времен холодной войны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отношения России и Китая не являются примером альянса эпохи холодной войны, заявил официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй. Он подчеркнул, что диалог стран превосходит такую модель построения взаимодействия, сообщил ТАСС.

«Дружба Китая и России крепнет день ото дня. Китайско-российские отношения не являются военным политическим альянсом эпохи холодной войны», — сказал Тань Кэфэй.

Реклама

Представитель министерства напомнил, что лидеры стран ранее достигли важного консенсуса, а военные по своей линии собираются прикладывать совместные усилия для его реализации.

В частности, армия КНР и Вооруженные силы России намерены проводить совместные патрулирования и на море, и в воздухе. Это будет происходить на постоянной основе, подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что Россия и Китай смогли определить восемь важнейших направлений для дальнейшего сотрудничества.