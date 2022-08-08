Минобороны Китая призвало США отказаться от иллюзий относительно Тайваня

Власти Китая призвали США считаться с их интересами по тайваньскому вопросу и отказаться от иллюзии о контроле над страной через Тайвань, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны КНР.

«Китай призывает США действительно считаться с важнейшими интересами и серьезной озабоченностью Пекина, отказаться от иллюзий, что они смогут использовать Тайвань для контроля над Китаем», — объявил официальный представитель министерства У Цянь.

Он назвал политику США ошибочной и призвал перестать следовать по этому пути.

Несогласованный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань состоялся 2 и 3 августа. В Китае эту поездку назвали провокацией и посягательством на суверенитет, устроили военные учения вблизи острова, наложили санкции на американского политика и ее родственников, а также прекратили сотрудничество со Штатами по нескольким направлениям.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал Нэнси Пелоси безумной и заявил, что ее визит развязал Китаю руки и обеспечил республиканцам места в конгрессе США.