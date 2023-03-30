Мир 30 марта 2023, 11:23 Минобороны Китая пригрозило США за провокации у Парасельских островов Минобороны КНР призвало США прекратить провокации в Южно-Китайском море РИА «Новости»

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США должны прекратить провокации у Парасельских островов в Южно-Китайском море, иначе им придется нести ответственность. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй, сообщил ТАСС.

Он прокомментировал проход американского эсминца возле Парасельских островов. Тань Кэфэй предупредил, что Народно-освободительная армия Китая примет все необходимые меры для защиты суверенитета страны и стабильности в Южно-Китайском море.

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«Мы строго требуем от США немедленно прекратить подобные провокации, иначе они будут нести всю ответственность за все серьезные последствия в результате вызванного ими случая», — сказал представитель министерства.

Ракетный эсминец USS Milius 23 марта без разрешения правительства Китая вошел в акваторию оспариваемых островов Сиша. К нему отправили группировку Военно-морских сил НОАК Южной зоны боевого командования, которая потребовала от экипажа покинуть акваторию.