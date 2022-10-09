Мир 09 октября 2022, 12:50 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны Киргизии сообщило об отмене учений «Нерушимое братство — 2022» Учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2022» отменены решением Минобороны Киргизии пресс-служба Минобороны Киргизии

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Учения «Нерушимое братство — 2022» от ОДКБ решили отменить. Об этом заявили представители Минобороны Киргизии. Их слова процитировали журналисты местного издания АКИpress.

«Руководство Министерства обороны Кыргызстана приняло решение об отмене командно-штабного учения с Миротворческими силами ОДКБ „Нерушимое братство — 2022“», — заявили они.

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Причины такого решения пока неизвестны. Также пока не сообщается о наличии официального комментария со стороны Минобороны Киргизии.

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Проведение мероприятия планировалось на период с 10 по 14 октября. Площадкой должен был выступать центр «Эдельвейс». О наличии официальных комментариев со стороны представителей организации пока также не известно.

Ранее сообщалось о локальном усложнении отношений Киргизии и Таджикистана. Двадцать первого сентября МИД второй страны обвинил оппонента в сокрытии воинских подразделений в приграничных районах. Таким образом ведомство Таджикистана уличило войска Киргизии в нарушении договоренностей.

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