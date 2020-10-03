Минобороны Карабаха сообщило о новых потерях среди военных

«Интерфакс» со ссылкой на генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева сообщил, что в ходе обстрелов со стороны Вооруженных сил Армении в стране с начала конфликта погибли 19 мирных жителей. Ранения получили 63 человека.

Бои в Нагорном Карабахе продолжаются уже почти неделю. Участники конфликта обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. В ходе конфликта пострадали мирные жители, военные и журналисты, которые приехали для освещения ситуации.

Как сообщил сайт «Утро.ру», Министерство обороны Армении в субботу, 3 октября, сообщило об уничтожении трех военных самолетов Азербайджана. Столкновения продолжаются на северном и южном направлениях границ Нагорного Карабаха. В военном ведомстве Азербайджана подтвердили информацию о продолжающихся с ночи боях, но опровергли заявления о сбитых вертолетах.

Каждая из сторон называет свои условия для разрешения конфликта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что мир установится, только если из региона уйдет Турция. По его словам, Анкара привлекла для участия в боевых действиях боевиков из стран Ближнего Востока. Оставлять население Нагорного Карабаха без поддержки в таких условиях он считает недопустимым.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения много лет выступает против принципов ОБСЕ. По его словам, боевые действия закончатся, когда Ереван отведет свои войска и передаст территорию Нагорного Карабаха Баку. Азербайджанский лидер подчеркнул, что это его окончательная позиция и ждать еще 30 лет для разрешения конфликта он не намерен.