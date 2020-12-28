Минобороны Карабаха опровергло сообщения об участии в военных операциях

В понедельник, 28 декабря, Министерство обороны Азербайджана сообщило, что на его позиции в Карабахе произошло нападение, в результате которого погиб один военный, второй солдат Ганбаров Эльмир Райиль оглу госпитализирован с ранением. По заявлению ведомства, на азербайджанские подразделения напали армянские военные недалеко от села Агдам Ходжавендского района.

Шесть членов незаконной армянской группировки, по сообщению Минобороны Азербайджана, были уничтожены. В ведомстве отметили, что они примут решительные меры, если подобное повторится.

В ночь на 28 декабря в СМИ Азербайджана появилась информация о возобновлении боевых действий возле села Тог в Гадрутском районе, которое находится под полным контролем Вооруженных сил Азербайджана. Армения заявила, что эта информация является фейком и они не нарушали режим перемирия, сообщила «Газета.ru».