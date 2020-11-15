Минобороны Карабаха обновило список погибших в боях с Азербайджаном

Общее число погибших военных составило 1433. В Армении сообщили о 2317 погибших военнослужащих.

Война в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном началась 27 сентября. Боевые действия не стихали ни на день, хотя стороны три раза договаривались о гуманитарном перемирии.

9 ноября Москва, Ереван и Баку подписали совместное заявление о прекращении войны и введении в зону конфликта российских миротворцев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о победе, а в Ереване начались протесты, участники которых требуют отставки премьера Никола Пашиняна.

Российские миротворцы уже начали службу на линии соприкосновения. Они пробудут в зоне конфликта по меньшей мере пять лет. Этот срок будет автоматически продлеваться. 15 ноября в Ереван прилетели еще два самолета с нашими военными и техникой. На этой неделе миротворцы вошли в столицу Нагорного Карабаха Степанакерт.