Мир 26 декабря 2022, 13:09 Минобороны Южной Кореи: в воздушное пространство страны вторглись пять дронов из КНДР Минобороны Южной Кореи: один из пяти дронов КНДР подлетели к Сеулу

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В воздушное пространство Южной Кореи вторглись пять беспилотников из КНДР. Об этом сообщили представители Минобороны Южной Кореи. Их процитировало агентство News1.

«Наши военные обнаружили неизвестный объект в районе провинции Кенгидо сегодня утром», — сказал директор оперативного департамента Объединенного комитета начальников штабов Ли Сын О.

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Он заявил, что на данный момент находка считается одним из пяти дронов, проникшим в страну со стороны Северной Кореи. Также Ли Сын О назвал провокацией проникновение беспилотников КНДР.

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По его словам, один из северокорейских дронов пролетел в направлении Сеула. Еще четыре бепилотника двигались к острову Канхвадо. Глава оперативного департамента ведомства заявил, что южнокорейские военные уже развернули беспилотные средства для разведки около военной демаркационной линии. Ранее в ответ на проникновение дронов в стране подняли в воздух истребители и боевые вертолеты.