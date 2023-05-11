Мир 11 мая 2023, 00:48 Минобороны Израиля заявило о выпущенных по стране 400 ракетах Министр обороны Галлант: около 400 ракет выпустили по Израилю из сектора Газа РИА «Новости»

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С начала операции «Щит и стрела» по Израилю из сектора Газа выпустили не менее 400 ракет. Об этом министр обороны страны Йоав Галлант сообщил в ходе специального телеобращения. Его слова привело РИА «Новости».

«Порядка 400 ракет было выпущено по Израилю, примерно четверть из них упала на территории сектора Газа, значительная часть ракет рухнула на открытой местности», — отметил он.

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По словам Галланта, часть этих ракет сбили, но несколько снарядов попали по домам. Министр выразил надежду, что в ближайшее время военная операция закончится.

Также министр обороны заверил, что израильская армия готова к любому развитию событий и «сделает все для победы» вплоть до нанесения мощного удара, сообщили «Известия».

Ранее израильские военные смогли вывести из строя на территории сектора Газа 10 объектов радикальной палестинской группировки «Исламский джихад»*. В операции участвовали истребители и вертолеты. Удары нанесли по цехам производства оружия в городе Хан-Юнис.

* «Исламский джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.