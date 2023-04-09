Мир 09 апреля 2023, 00:05 Минобороны Израиля направит ресурсы и личный состав на усиление полиции Глава Минобороны Израиля Галант поручил направить военных ЦАХАЛ на усиление полиции РИА «Новости»

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Минобороны Израиля направит военнослужащих Армии обороны страны (ЦАХАЛ) на усиление полиции. Такое решение принял глава ведомства Йоав Галант. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

«После проведения сегодня вечером оценки оперативной ситуации министр обороны Йоав Галант поручил оборонному ведомству выделить ресурсы и войска ЦАХАЛ для обеспечения деятельности израильской полиции», — говорится в заявлении.

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В Израиле 7 апреля произошел теракт. На набережной Тель-Авива автомобиль въехал в толпу, семь человек получили ранения, один мужчина погиб на месте. Совершившего теракт водителя нейтрализовали.

Военный пост Израиля недалеко от палестинской деревни Язаб на западном берегу реки Иордан обстреляли неизвестные. Стрельбу открыли из проезжающего автомобиля ночью в субботу. Военнослужащие открыли ответный огонь и попали в автомобиль. Стрелявших разыскивают.