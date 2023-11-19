19 ноября 2023, 17:25
Минобороны исключило угрозу со стороны прибывших на границу финских военных
«Известия»: МО исключило угрозу со стороны прибывших на границу финских военных
Финские военные, которые прибыли на границу с Россией, не представляют угрозы. Об этом «Известиям» сообщил источник в штабе Западного военного округа Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделениям Финляндии поручили установить дополнительные инженерные заграждения на своей стороне государственной границы.
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«Угрозы они не представляют», — подчеркнул источник.
Начальник КПП «Вартиус» Йоуко Киннунен ранее сообщил, что Вооруженные силы Финляндии прибыли на контрольно-пропускной пункт, чтобы помочь пограничникам построить временный барьер. КПП закрыли вечером 18 ноября из-за перегруженности.
Ранее финские власти решили закрыть четыре пропускных пункта на границе с Россией. Меру связали с большим потоком беженцев из Сирии, Ирака, Сомали и других стран. Возобновить работу КПП планируют 18 февраля 2024 года.
Финские пограничники применяли газ против людей на границе с РФ. Такие действия объяснили тем, что иностранцы не выполняли их требования.
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