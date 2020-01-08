Минобороны Ирана сообщило о подготовке к новому удару по армии США

В тексте заявления военного министра Ирана говорится. что Тегеран преподал Вашингтону большой урок.

Очередной виток обострения отношений между США и Ираном вышел на пик после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб от ракетного удара американских военных в районе аэропорта Багдада. Американцы заявили, что именно иранский военный лидер стоял за организацией атак на военную базу в Ираке и на посольство в Багдаде.

В ответ Иран пообещал отомстить. По словам секретаря Высшего совета безопасности Али Шамхани у страны есть 13 сценариев ответных действий, каждый из которых станет «ночным кошмаром».

В ночь на среду, 8 января, военные Ирана выпустили ракеты «земля-земля» по двум американским военным базам в Ираке. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что атака по американским и коалиционным силам была успешной. Он подчеркнул, что теперь США должны полностью вывести свои войска из региона.