Минобороны Индии рассказало о столкновении с военными КНР в Ладакхе

По данным информагентства, столкновение произошло в минувшие выходные в Ладакхе. Отмечается, что китайские войска нарушили договоренности, которые были достигнуты в ходе дипломатических и военных встреч. Индийским войскам удалось предотвратить атаку на берегу озера Пангонг-Цо.

«Индийская армия привержена поддержанию мира и спокойствия посредством диалога, но также полна решимости защищать свою территориальную целостность», — цитирует оборонное ведомство Индии «Экономика сегодня».