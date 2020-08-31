Минобороны Индии рассказало о столкновении с военными КНР в Ладакхе
Министерство обороны Индии заявило о новом столкновении с военными Китая в одном из приграничных районов. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным информагентства, столкновение произошло в минувшие выходные в Ладакхе. Отмечается, что китайские войска нарушили договоренности, которые были достигнуты в ходе дипломатических и военных встреч. Индийским войскам удалось предотвратить атаку на берегу озера Пангонг-Цо.
«Индийская армия привержена поддержанию мира и спокойствия посредством диалога, но также полна решимости защищать свою территориальную целостность», — цитирует оборонное ведомство Индии «Экономика сегодня».