Мир 13 декабря 2022, 12:11 Минобороны Индии раскрыло подробности столкновения с армией Китая на границе Министр обороны Индии Сингх заявил о попытке армии Китая пройти через границу РИА «Новости»

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Военные Индии не допустили вторжения на территорию страны Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на границе штата Аруначал-Прадеш. Как сообщило издание The Times of India, с таким заявлением выступил министр обороны страны Раджпатх Сингх.

Он подчеркнул, что столкновение с НОАК произошло около демаркационной линии в районе реки Янцзы в минувшую пятницу, 9 декабря.

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«Попытка Китая изменить статус-кво решительно пресекли наши войска», — заявил Сингх.

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Министр добавил, что индийская армия дала отпор вошедшим на ее территорию китайским военным и отбросили их на исходные позиции.

Сингх добавил, что в результате столкновения никто из солдат не погиб, но раненые есть с обеих сторон. Теперь вопросом нарушения границ занимаются дипломаты Индии и Китая.

Столкновение между военными двух стран произошло на демаркационной линии в Южном Тибете. Индия и Китай уже не первое десятилетие оспаривают принадлежность этой территории. Споры идут вокруг региона Аксайчин, права на который заявляют власти Индии, и части штата Аруначал-Прадеш, на которую претендует Китай.