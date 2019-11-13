Минобороны Грузии посчитало повтор конфликта маловероятным
Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» во главе с общественным и политическим деятелем Бидзиной Иванишвили назвала угрозу нового конфликта минимальной, сообщило РИА ФАН со ссылкой на грузинскую телерадиокомпанию Imedi.
Речь идет о вероятности повторения столкновения подобного конфликту, который случился в 2008 году.
«В результате прагматичного, правильного и разумного правления нашей власти теоретическая опасность войны доведена до минимума. Это, конечно же, не произошло случайно, автоматически. Это является результатом той осмысленной и разумной политики правления Иванишвили в Грузии», — заявил бывший премьер-министр и глава Минобороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
По его словам, только при нынешнем правительстве Грузия не вела войн и не теряла территорий.