Минобороны Грузии посчитало повтор конфликта маловероятным

Речь идет о вероятности повторения столкновения подобного конфликту, который случился в 2008 году.

«В результате прагматичного, правильного и разумного правления нашей власти теоретическая опасность войны доведена до минимума. Это, конечно же, не произошло случайно, автоматически. Это является результатом той осмысленной и разумной политики правления Иванишвили в Грузии», — заявил бывший премьер-министр и глава Минобороны Грузии Ираклий Гарибашвили.

По его словам, только при нынешнем правительстве Грузия не вела войн и не теряла территорий.