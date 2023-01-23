Мир 23 января 2023, 02:43 Германия рассказала, когда примет решение по танкам Leopard для Украины Минобороны Германии: решение по танкам Leopard для Украины могут принять в ближайшее время Википедия

Читать 360tv в

Власти Германии могут в ближайшее время принять решение по вопросу поставок на Украину танков Leopard. Об этом в интервью телеканалу ARD заявил новый министр обороны страны Борис Писториус.

«Решение, думаю, будет скоро принято, каким бы оно ни было», — сказал он.

Реклама

Главу оборонного ведомства спросили, как долго Германия, рискуя последствиями, готова откладывать вопрос о предоставлении бронированных машин. Как пояснил Писториус, руководству страны нужно взвесить плюсы и минусы как положительного, так и отрицательного решения. Эту ответственность несет правительство Германии.

Реклама

Ранее Писториус утверждал, что Германия пока не готова предоставить украинской стороне танки Leopard. При этом он поручил провести инспекцию состояния техники в случае принятия положительного решения по поставкам.

Писториус стал новым главой Минобороны Германии в четверг, 19 января, дав присягу в бундестаге.