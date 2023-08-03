03 августа 2023, 17:29
Минобороны Германии выступило против поставок крылатых ракет Украине
Глава Минобороны ФРГ Писториус вновь выступил против поставок крылатых ракет Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что он выступает против передачи Украине крылатых ракет Taurus. Слова главы немецкого ведомства привел ТАСС.
«Мы по-прежнему настаиваем на том, что поставки этого типа вооружений не являются в данный момент приоритетными. Германия не является единственной страной, кто не поставляет их. Наши союзники в США также еще не передавали такие ракеты», — сказал он.
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Писториус отметил, что ФРГ в будущем все-таки может передать крылатые ракеты украинским военным.
«Однако в данный момент мы сосредоточены на инженерной и бронетанковой технике, системах противовоздушной обороны и учебной поддержке. В передаче крылатых ракет в данный момент смысла не видим», — добавил глава немецкого Минобороны.
Ранее Писториус заявил, что Германия не сможет поставить Украине передовые истребители F-16, так как в стране их нет.
Германия
Оружие
Украина
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