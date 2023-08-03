Мир 03 августа 2023, 17:29 Минобороны Германии выступило против поставок крылатых ракет Украине Глава Минобороны ФРГ Писториус вновь выступил против поставок крылатых ракет Украине Википедия

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что он выступает против передачи Украине крылатых ракет Taurus. Слова главы немецкого ведомства привел ТАСС.

«Мы по-прежнему настаиваем на том, что поставки этого типа вооружений не являются в данный момент приоритетными. Германия не является единственной страной, кто не поставляет их. Наши союзники в США также еще не передавали такие ракеты», — сказал он.

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Писториус отметил, что ФРГ в будущем все-таки может передать крылатые ракеты украинским военным.

«Однако в данный момент мы сосредоточены на инженерной и бронетанковой технике, системах противовоздушной обороны и учебной поддержке. В передаче крылатых ракет в данный момент смысла не видим», — добавил глава немецкого Минобороны.

Ранее Писториус заявил, что Германия не сможет поставить Украине передовые истребители F-16, так как в стране их нет.