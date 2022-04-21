Министерство обороны Германии в два раза сократило возможный экспортный список вооружений для Украины. Его подготовил немецкий ВПК.

Все позиции по поставкам тяжелого вооружения в документе вычеркнули, сообщило издание Bild.

По данным издания, изменения внесли, «как обычно, по настоянию ведомства канцлера» Германии. Ранее немецкий военно-промышленный комплекс выразил готовность поставить многое из отмененного вооружения в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

В результате список сократили вдвое — вместо 48 страниц в нем осталось 24. Из 15 видов вооружений, о которых просила Украина, остались только три позиции, включая возможные альтернативы.

Ранее сообщалось, что минобороны Норвегии подарило Украине сотню снятых с производства комплексов «Мистраль». В стране планируют заменить их другими видами вооружения, поэтому передача ракет не окажет серьезного влияния на национальный оперативный потенциал.