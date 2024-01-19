Мир 19 января 2024, 10:36 Минобороны Германии отказалось увеличивать военную помощь Украине Глава МО ФРГ Писториус отказался идти ва-банк в вопросе военной помощи Украине Global Look Press

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Германия не может дальше наращивать объемы военной помощи Украине, иначе это скажется на ее собственной безопасности. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, его процитировало издание Die Welt.

«Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными», — отметил министр.

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По словам Писториуса, до сих пор Германия поставляла Украине все, что могла. Глава Минобороны ФРГ заявил, что его страна из всех государств ЕС внесла наибольший вклад в поддержку Украины, сообщил RT. С точки зрения министра, теперь очередь за другими странами.

Писториус добавил, что в случае победы России в конфликте повысится опасность для территории НАТО.

Германия ранее объявила о новом пакете помощи Украине. В него вошли боеприпасы, беспилотники, грузовики, БМП и другая техника и вооружение.

По словам первого замглавы комитета Совфеда по обороне Виктора Бондарева, если ФРГ поставит Украине ракеты Taurus, то станет непосредственным участником конфликта. Однако даже если ВСУ получат такое вооружение, на ходе спецоперации это не отразится, отметил сенатор.