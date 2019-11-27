  • Минобороны Германии назвало «радикальной ошибкой» публикацию формы вермахта в Instagram

    27 ноября 2019, 17:40

    Анатолий Минкин

    Министерство обороны Германии выбрало неудачный снимок для иллюстрации выставки, посвященной военной форме и ее влиянию на моду. На официальной странице ведомства в Instagram опубликовали фотографию военной формы вермахта. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Минобороны Германии назвало «радикальной ошибкой» публикацию формы вермахта в Instagram

    После нескольких десятков негативных комментариев Минобороны удалило снимок, а официальный представитель ведомства Кристиан Тильс принес извинения во время брифинга.

    «Это было очевидной и радикальной ошибкой», — заявил он и пояснил, что фотография оказалась в открытом доступе «по ошибке». По его словам, она хранилась в папке, где были и другие фотографии с выставки.

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    При этом Кристиан Тильс пояснил, что на самом снимке была изображена военная форма из фильма «Операция «Валькирия». В картине голливудский актер Том Круз играл высокопоставленного офицера вермахта. Именно фотография его формы оказалась в Instagram министерства обороны.

    Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что «публикацию допустили в результате неприемлемой ошибки».

    Выставка военной формы и ее влияния на моду прошла в военно-историческом музее в Дрездене.