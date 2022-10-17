Минобороны Германии назвало дату поставки Украине трех систем IRIS-T | 360°

Мир 17 октября 2022, 12:03 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны Германии назвало дату поставки Украине трех систем IRIS-T Минобороны ФРГ: Украина получит три системы ПВО IRIS-T в 2023 году wikipedia

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Германия направит Украине оставшиеся три системы противовоздушной обороны (ПВО) формата IRIS-T SLM только в следующем году. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. Она заявила об этом в эфире телеканала ZDF.

«Остальные [системы ПВО IRIS-T SLM] будут поставлены в течение следующего года, в соответствии с мощностями индустрии», — сказала Ламбрехт.

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Глава немецкого Минобороны отметила, что ранее Украине уже направили одну подобную установку. Упомянутый Ламбрехт остаток соответствует достигнутым ранее договоренностям между странами об объемах поставок вооружения на баланс ВСУ.

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Задержку и недостаточно быстрые отправки боеприпасов министр обороны ФРГ объяснила текущим курсом Германии на экономию. Его установило прошлое правительство страны.

Также Ламбрехт пообещала обеспечить украинскую армию палатками и обогревателями в преддверии зимы. Сроки поставок соответствующего арсенала она не уточнила.

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