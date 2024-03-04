Мир 04 марта 2024, 20:20 Минобороны ФРГ «защитило» комментарий об утечке переговоров военных паролем «1234» Bild: в ФРГ комментарий об утечке переговоров военных защитили паролем «1234» РИА «Новости»

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Комментарий главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса об утечке переговоров немецких военных защитили паролем «1234», при этом указали его прямо под ссылкой. На это обратила внимание газета Bild в Telegram-канале на русском языке.

В сообщении указали, что комментарий главы Минобороны опубликовали в новом формате.

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«Пресс-служба дала ссылку на ресурс NextCloud, где разместило аудиозапись ответа министра журналистам. Файл „защитили“ с помощью пароля, но при этом написали его прямо под ссылкой. Он состоит из четырех цифр: 1234», — отметило издание.

В газете считают, что это «как минимум нелепо» после крупнейшего за последнее время скандала с прослушкой.

Имена немецких военных, которые обсуждали передачу Украине ракет Taurus и удары по Крымскому мосту, раскрыла главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. В беседе участвовали высокопоставленные немецкие офицеры.