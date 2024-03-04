04 марта 2024, 20:20
Минобороны ФРГ «защитило» комментарий об утечке переговоров военных паролем «1234»
Bild: в ФРГ комментарий об утечке переговоров военных защитили паролем «1234»
Комментарий главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса об утечке переговоров немецких военных защитили паролем «1234», при этом указали его прямо под ссылкой. На это обратила внимание газета Bild в Telegram-канале на русском языке.
В сообщении указали, что комментарий главы Минобороны опубликовали в новом формате.
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«Пресс-служба дала ссылку на ресурс NextCloud, где разместило аудиозапись ответа министра журналистам. Файл „защитили“ с помощью пароля, но при этом написали его прямо под ссылкой. Он состоит из четырех цифр: 1234», — отметило издание.
В газете считают, что это «как минимум нелепо» после крупнейшего за последнее время скандала с прослушкой.
Имена немецких военных, которые обсуждали передачу Украине ракет Taurus и удары по Крымскому мосту, раскрыла главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. В беседе участвовали высокопоставленные немецкие офицеры.
Германия
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