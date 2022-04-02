Минобороны ФРГ обратилось к комиссии бундестага по бюджету с просьбой выделить 21 миллион евро на пополнение запасов бундесвера, сообщил Spiegel со ссылкой на собственные данные. В статье указано, что это произошло после передаче Берлином Киеву боеприпасов для ручных противотанковых гранатометов.

Берлин, как пишет автор материала, передал Киеву 3,5 тысячи боеприпасов для гранатометов Panzerfaust 3. Из конфиденциального документа, на который ссылается издание, следует, что после этого боеприпасы нужно восполнить «в кратчайшие сроки», иначе интересы безопасности Германии окажутся под «значительной угрозой».

Для Германии указанный тип оружия играет важную роль, поскольку для эффективной обороны бундесвер должен быть в состоянии сражаться с «бронетанковыми силами противника, даже в большом количестве», указано в документе.

В статье указано, что «спешность, с которой принимается мера» демонстрирует, «как плохо бундесвер оснащен оружием для обороны страны и союзников».

Накануне, 1 апреля, стало известно, что глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт одобрила поставку очередной партии оружия Украине. ВСУ должны получить 58 бронетранспортеров из запасов Национальной народной армии ГДР.