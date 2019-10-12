Минобороны ФРГ встало на защиту «Северного потока—2». Госдума одобрила

Во время визита в Ригу Крамп-Карренбауэр попыталась ослабить страхи Прибалтики по поводу прохождения газопровода «Северный поток—2» через Балтийское море. Глава Минобороны ФРГ встретилась с коллегой из Латвии Артисом Пабриксом.

Она заверила: власти Германии приложат максимум усилий, чтобы завершение строительства «Северного потока—2» произошло с учетом интересов восточноевропейских государств.

«Nord Stream 2 — сложный проект, и я об этом очень хорошо знаю. Это важный проект для энергетического баланса и обеспечения поставок энергоносителей в Германию. Было бы нечестно сейчас пытаться создать иллюзию, что „Северный поток—2“ все еще можно остановить, принимая во внимание все подписанные контракты», — произнесла Крамп-Карренбауэр.

Как сообщил RT, заместитель комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что Германия с самого начала демонстрировала важность для нее проекта «Северный поток—2».

«Очень здорово, что у российской стороны есть такой надежный партнер», — сказал парламентарий, добавив, что Россия поставляет газ в Германию еще со времен СССР, и всегда это происходило без сбоев.

Nord Stream 2 протянут из России в Германию по дну Балтийского моря. Газопровод будет длиной более 1,2 тысячи километров. Стоимость реализации проекта специалисты оценили в 9,5 миллиарда евро. «Северный поток—2» позволит транспортировать до 55 миллиардов кубических метров газа ежегодно.