13 мая 2023, 12:59
Минобороны ФРГ подтвердило передачу Украине военной помощи почти на три миллиарда евро
Глава Минобороны ФРГ Писториус подтвердил передачу Украине рекордного пакета помощи
Власти Германии поставят Украине военную помощь на 2,7 миллиарда евро. Об этом изданию Der Spiegel сообщил глава немецкого Минобороны Борис Писториус.
«Таким образом мы подтверждаем, что делаем вклад в победу Украины», — заявил он.
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В поставки войдут 200 разведывательных беспилотников, 30 танков Leopard 1A5, 20 боевых машин пехоты Marder, четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T, логистические транспортные средства и боеприпасы.
Кроме того, в списке поставок — 100 бронированных транспортных средств и 18 гаубиц. Пакет станет самым крупным из числа тех, что Германия передала Украине с начала СВО.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок предупредила, что военные поставки России от третьих стран расценят как участие в украинском конфликте.
Германия уже поставляла на Украину танки системы Leopard, а также обучала боевиков ВСУ на военной базе «Рамштайн».
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что ВСУ получили западное оружие с условием не наносить удары по территории России.
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