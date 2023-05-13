Мир 13 мая 2023, 12:59 Минобороны ФРГ подтвердило передачу Украине военной помощи почти на три миллиарда евро Глава Минобороны ФРГ Писториус подтвердил передачу Украине рекордного пакета помощи Википедия

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Власти Германии поставят Украине военную помощь на 2,7 миллиарда евро. Об этом изданию Der Spiegel сообщил глава немецкого Минобороны Борис Писториус.

«Таким образом мы подтверждаем, что делаем вклад в победу Украины», — заявил он.

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В поставки войдут 200 разведывательных беспилотников, 30 танков Leopard 1A5, 20 боевых машин пехоты Marder, четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T, логистические транспортные средства и боеприпасы.

Кроме того, в списке поставок — 100 бронированных транспортных средств и 18 гаубиц. Пакет станет самым крупным из числа тех, что Германия передала Украине с начала СВО.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок предупредила, что военные поставки России от третьих стран расценят как участие в украинском конфликте.

Германия уже поставляла на Украину танки системы Leopard, а также обучала боевиков ВСУ на военной базе «Рамштайн».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что ВСУ получили западное оружие с условием не наносить удары по территории России.