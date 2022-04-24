Минобороны ФРГ планирует закупить у Boeing вертолеты на 5 миллиардов евро

Министерство обороны Германии планирует закупить у американской компании Boeing 60 тяжелых транспортных вертолетов Chinook CH-47F. Сумма сделки составит порядка пяти миллиардов евро. Об этом сообщила газета Bild am Sonntag.

По данным издания, поставки начнут осуществляться не раньше 2025–2026 годов. Предполагается, что новые вертолеты заменят устаревшие CH-53G Stallion совместного производства американской компании Sikorsky и немецкой VFW. Этим машинам уже порядка 50 лет и они нуждаются в ремонте.

Предполагается, что министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт проинформирует Бундестаг о данном решении на будущей неделе.

Ранее стало известно, что Воeing подписал с Airbus Helicopters Меморандум о взаимопонимании по совместному участию в тендере на поставку Минобороны ФРГ тяжелых транспортных вертолетов по программе Schwerer Transporthubschrauber.

Также сообщалось, что американская корпорация The Boeing Company приостановила обслуживание и техническую поддержку российских авиакомпаний.

The Boeing Company является одним из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. В состав корпорации входят два основных производственных подразделения: Boeing Commercial Airplanes (гражданская продукция) и Boeing Integrated Defense Systems (продукция военного назначения и космическая техника).