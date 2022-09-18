Германия отказалась принимать единоличные шаги по отправке Украине танков | 360°

Все новости

Спецоперация

18 сентября 2022, 14:38

Боррель предложил Украине самой определить условия завершения конфликта с Россией

Мир

18 сентября 2022, 14:35

Германия отказалась принимать единоличные шаги по отправке Украине танков

Реклама

Криминал

18 сентября 2022, 14:25

Уголовное дело завели после нападения овчарки на ребенка в Подмосковье

Мир

18 сентября 2022, 14:23

Алжир закупит российские танки Т-14, С-500, бомбардировщики и истребитель Су-57

Мир

18 сентября 2022, 14:16

Подросток попытался изнасиловать двух женщин в очереди к гробу Елизаветы II

Происшествия

18 сентября 2022, 14:11

Почти 30 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Китае

Спецоперация

18 сентября 2022, 14:07

Российские военные уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ в районе Харькова

Подмосковье

18 сентября 2022, 14:01

Команда «Рязань» стала первым финалистом футбольного турнира «Чемпионат победителей» в Химках

Спецоперация

18 сентября 2022, 13:54

Работу российской группы разминирования сняли на видео

Мир

18 сентября 2022, 14:35

Германия отказалась принимать единоличные шаги по отправке Украине танков

Минобороны Германии заявило об отсутствии единоличных планов по отправке танков на Украину

Читать 360tv в

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что партнеры страны не отправляли боевые танки западного образца на Украину. Немецкая сторона не хочет предпринимать единоличные решения по этому вопросу, уточнил ТАСС.

«Мы не хотим со стороны Германии делать одиночных шагов и будем принимать решения только по согласованию с партнерами. До сих пор ни одна другая страна не направила Украине боевые танки», — заверила Ламбрехт.

Реклама

Украинские власти потребовали у Германия отправить наступательное вооружение. Немецкие власти неоднократно отмечали, что не примут подобное решение в одиночку. Отдельные политики Германии поддерживают в вопросе сторону Киева.

Реклама

Немецкое министерство по делам экономики и защиты климата представило доклад, согласно которому Германия уже поставила Украине военные товары на сумму 686 миллионов евро.

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития страны Свенья Шульце сообщала, что Германия планирует выделить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 200 миллионов евро.

Германия

Оружие

Украина

0

0

1

0

0

0

Реклама

Реклама