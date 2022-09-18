Германия отказалась принимать единоличные шаги по отправке Украине танков | 360°

Мир 18 сентября 2022, 14:35 Поделиться Telegram

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Viber Германия отказалась принимать единоличные шаги по отправке Украине танков Минобороны Германии заявило об отсутствии единоличных планов по отправке танков на Украину Общественное достояние

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Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что партнеры страны не отправляли боевые танки западного образца на Украину. Немецкая сторона не хочет предпринимать единоличные решения по этому вопросу, уточнил ТАСС.

«Мы не хотим со стороны Германии делать одиночных шагов и будем принимать решения только по согласованию с партнерами. До сих пор ни одна другая страна не направила Украине боевые танки», — заверила Ламбрехт.

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Украинские власти потребовали у Германия отправить наступательное вооружение. Немецкие власти неоднократно отмечали, что не примут подобное решение в одиночку. Отдельные политики Германии поддерживают в вопросе сторону Киева.

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Немецкое министерство по делам экономики и защиты климата представило доклад, согласно которому Германия уже поставила Украине военные товары на сумму 686 миллионов евро.

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития страны Свенья Шульце сообщала, что Германия планирует выделить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 200 миллионов евро.

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