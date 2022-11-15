Мир 15 ноября 2022, 16:43 Минобороны Финляндии сообщило об участии НАТО в военных учениях страны Минобороны Финляндии: в учениях ВМС республики примут участие солдаты и корабли стран НАТО peakpx

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Солдаты и корабли из нескольких стран НАТО примут участие в учениях военно-морских сил Финляндии в Балтийском море. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой Министерство обороны республики.

«Сотрудничество с иностранными партнерами — долгожданное дополнение к нашим учениям. Совместные маневры, направленные на отработку различных операций в условиях, характерных для Балтийского моря и финского побережья, способствуют укреплению стабильности и безопасности во всем регионе», — заявил начальник штаба финских ВМС адмирал Юкка Антеройнен.

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Всего будут задействованы три корабля первой постоянной военно-морской группы НАТО из Дании, Нидерландов и Норвегии, три минных тральщика из Германии и Нидерландов, эсминец из США, немецкий минный тральщик, французские эсминец и минный тральщик. Подразделение корпуса морской пехоты США прибыло в Финляндию на эти учения еще в сентябре.

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От самой Финляндии в учениях Freezing Winds — 22, которые пройдут с 22 ноября по 2 декабря в Балтийском море, задействуют 23 военных корабля, ряд вспомогательных и транспортных судов и 5 тысяч военнослужащих.

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