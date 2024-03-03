Мир 03 марта 2024, 04:18 Минобороны Финляндии объяснило свое «разрешение» Украине бить по территории России Минобороны Финляндии заявило, что не поставляло Украине дальнобойное оружие РИА «Новости»

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Финляндия не предоставляла Украине дальнобойные системы вооружений, поэтому власти страны не вводили ограничений по выбору целей для ВСУ. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в эфире Yle.

Таким же образом отсутствие запрета на удары финским оружием по России объяснил глава парламентского комитета по обороне Юкка Копра.

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«Финляндия предоставила Украине средства для ведения оборонительной борьбы на украинской земле… Мы не предоставляли, например, дальнобойные системы вооружений. Именно поэтому Финляндия не считала целесообразным устанавливать ограничения в данном случае», — заявил парламентарий.

Ранее Антти Хакканен заявил, что ВСУ могут использовать финское оружие для ударов по территории России. Министр обороны также призвал Германию предоставить Украине дальнобойные ракеты. Юкка Копра выразил уверенность, что ВСУ не просто могут, но и должны атаковать Россию финским оружием.