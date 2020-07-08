Российские ракетные системы угрожают всему НАТО. С таким заявлением выступил министр обороны Эстонии Юри Луйк во время видеоконференции с главнокомандующим Объединенными силами альянса в Европе генералом Тодом Уолтерсом.

«Ситуация с безопасностью в нашем регионе не улучшилась, примером чему может послужить принятая Россией на вооружение ракетная система, представляющая угрозу для всего альянса», — приводит слова Луйка «Интерфакс». При этом, о какой конкретно системе идет речь, он не уточнил.

Эстонский министр также выразил благодарность союзникам по НАТО за присутствие в балтийском регионе.

Бомбардировщики В-1 и В-52 и беспилотники США, которые расположены в Эстонии, символизируют единство альянса, считает Луйк.

На прошлой неделе представители НАТО заявили, что Россия в конце 2019 года провела одно из крупнейших учений в Северной Атлантике. В тренировках участвовали десять подводных лодок. Источники газеты The Wall Street Journal утверждают, что субмарины оставили базы на арктическом побережье РФ и отправились в Северную Атлантику.