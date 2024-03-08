Мир 08 марта 2024, 18:40 Минобороны Эстонии объявило бойкот продукции PepsiCo, Mars и Nestle Unsplash

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Продукцию компаний PepsiCo, Mars и Nestle запретят продавать в магазинах на территории учреждений Минобороны Эстонии. Об этом сообщило издание Postimees.

С соответствующим распоряжением выступил глава ведомства Ханно Певкур. По его словам, причиной запрета стало то, что эти фирмы работают в России и «поддерживают ее экономику».

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Введение ограничений может «вызвать некоторый дискомфорт, однако для многих продуктов можно найти альтернативы даже у эстонских производителей», подчеркнул министр.

На Украине PepsiCo также попала в черный список компаний, которые не имеют права поставлять свою продукцию для нужд ВСУ.

Национальное агентство по противодействию коррупции Украины внесло PepsiCo наряду с производителем шоколада Barry Callebaut, сетью ресторанов быстрого питания Subway, производителем морепродуктов Vici, корпорацией Nestle, а также компании Mars в список «международных спонсоров войны».