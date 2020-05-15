Минобороны Чехии заявило о заботе воинских захоронений

В ведомстве пояснили, что на территории Чехии насчитывается порядка четырех тысяч российских воинских захоронений как отдельных, так и массовых.

Ян Пейшек, пресс-секретарь оборонного ведомства, пояснил, что «памятник маршалу Коневу в нем никогда в качестве воинского захоронения не числился», написал RT.