Минобороны Чехии заявило о заботе воинских захоронений
В Минобороны Чехии заявили, что заботятся о воинских захоронениях, в том числе и российских. В ведомстве отметили, что демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу в Праге к нему не относится. Об этом сообщило РИА «Новости».
В ведомстве пояснили, что на территории Чехии насчитывается порядка четырех тысяч российских воинских захоронений как отдельных, так и массовых.
Ян Пейшек, пресс-секретарь оборонного ведомства, пояснил, что «памятник маршалу Коневу в нем никогда в качестве воинского захоронения не числился», написал RT.