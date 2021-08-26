Минобороны Британии заявило об угрозе теракта в аэропорту Кабула

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хеппи заявил, что оценивает угрозу террористической атаки в аэропорту Кабула как очень высокую. Об этом он рассказал в эфире «Би-би-си».

По словам Хеппи, разведслужбы сообщили о неминуемой атаке, угроза оценивается как серьезная.

Замминистра обороны добавил, что за прошедшие сутки военнослужащие Великобритании вывезли из Афганистана порядка двух тысяч человек, в течение 26 августа планируется совершить еще 11 рейсов.

Хеппи признал, что в этой стране тем не менее останутся люди, которые будут в опасности. Их не успеют эвакуировать до 31 августа.

Соединенные Штаты и их союзники проводят в аэропорту афганской столицы операцию по эвакуации гражданских лиц, которые хотят уехать из Афганистана.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что его администрация работает над скорейшим завершением эвакуации из Кабула всех желающих. Срок окончания операции остается прежним — 31 августа. Об этом написал «Интерфакс».

СМИ писали, что одна из американских ЧВК предлагает услугу платной эвакуации из Афганистана.