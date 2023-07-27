Мир 27 июля 2023, 04:11 Минобороны Британии признало, что участвовало в разработке плана наступления ВСУ Замглавы Минобороны Хиппи: Британия и США участвовали в разработке плана наступления ВСУ РИА «Новости»

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Великобритания и США принимали участие в разработке плана контрнаступления ВСУ. Об этом в интервью газете The Telegraph заявил замглавы британского Министерства обороны Джеймс Хиппи. Он также отметил, что ход наступления соответствует ожиданиям западных партнеров Украины.

«В настоящий момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который они разработали с нами, американцами и другими прошлой зимой», — сказал Хиппи.

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Он также отметил, что военачальники ВСУ похвально осторожны: они отказываются отправлять на поле боя много солдат и большое количество поставляемой Западом техники. При этом Хиппи добавил, что Россия никогда не была и не будет слабым противником.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что украинские войска тают на глазах. Вскоре, если они продолжат свое контрнаступление, ВСУ потеряют все оставшиеся силы. И, по словам военного, украинские солдаты уже понимают это.