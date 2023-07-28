Мир 28 июля 2023, 14:08 Минобороны Британии оправдалось за отправленные по ошибке в Мали письма Минобороны Британии: отправленные по ошибке в Мали письма не содержали секретные данные Justin Morgan / Unsplash

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Отправленные по ошибке в Мали электронные письма не содержали секретные сведения, сообщили в пресс-службе Минобороны Великобритании. В министерстве отметили, что специалисты продолжают расследование по факту ошибочной отправки документов.

Представители министерства рассказали, что на неправильный домен ушло не менее 20 электронных писем. В оборонном ведомстве выразили уверенность в том, что совершившие ошибку не раскрыли государственную тайну.

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«Расследование продолжается. Электронные письма подобного рода не классифицируются как секретные», — заявили в британском Минобороны.

Ранее журналисты газеты The Times сообщили, что сотрудники министерства обороны Великобритании по ошибке отправили письма с секретной информации не США, а в Мали. В документах содержались данные о гиперзвуковом оружии — в частности, описания британских исследований. Вместо домена .mil, который используют представители Пентагона, британцы ввели .ml — страновой идентификатор африканского государства. Авторы статьи отметили, что в последнее время Россия наладила отношения с малийскими властями.