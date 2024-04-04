Мир 04 апреля 2024, 09:18 Минобороны Британии объявило о начале предвоенного периода в мире Британский министр Шэппс потребовал от НАТО признать предвоенный период в мире Po1 Alexander Kubitza/Dod / Global Look Press

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Мир вошел в предвоенный период, поэтому Североатлантическому альянсу необходимо смириться с этим фактом и увеличить расходы на оборону. Об этом газете The Daily Telegraph заявил заявил британский министр обороны Грант Шэппс.

Он призвал НАТО задуматься о будущем альянса и осудил участников, которые отказываются нарастить оборонные расходы. Шэппс напомнил, что в организации еще 10 лет назад договорились, что члены объединения будут тратить на военные нужды 2% ВВП, но не все выполняют это решение.

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«Так продолжаться не может, нельзя играть в русскую рулетку с нашим будущим. <…> Мы вошли в предвоенный период из послевоенного», — подчеркнул глава МО Великобритании.

Министр также предупредил, что сейчас угрозу для альянса представляют действия России, Ирана, Китая и КНДР.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что организация усилит свою роль в координации оказания помощи Украине. Он добавил, что альянс по-прежнему не будет напрямую вмешиваться в конфликт.