Мир 24 декабря 2023, 21:48 Минобороны Британии назвало вероятную победу России на Украине угрозой для мира Глава МО Британии Шэппс: весь мир ощутит последствия победы РФ на Украине РИА «Новости»

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Мир столкнется с негативными последствиями в случае победы России на Украине. С таким заявлением выступил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью газете Times, призвав западные страны увеличить расходы на оборону.

«Если мы позволим [президенту России Владимиру] Путину выиграть, затягивая боевые действия, и он каким-то образом выиграет, истощив всех остальных, тогда мы будем страдать от последствий. И последствия будут невероятно тяжелыми для Европы, для Британии, для всего мира», — подчеркнул британский министр.

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По словам Шэппса, миру угрожает сползание в эпоху главенства диктатур, поэтому нет такой цены, которую Запад не был бы готов заплатить, чтобы этого не допустить. Он также осудил те западные страны, которые тратят на оборону всего лишь по 1–2% ВВП.

Министр заявил, что военная помощь Украине не благотворительность, она входит в «чертовы интересы» самой Британии.

Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что правительство Великобритании рассчитывает в 2024 году с охранить оказываемую Украине помощь на прежнем уровне. В 2022 году британские власти оказали ВСУ военную помощь на сумму в 2,3 миллиарда евро и обещали направить на эти цели не меньшую сумму в 2023-м, но пока об аналогичных обязательствах на 2024 год ничего не известно.