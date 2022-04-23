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    23 апреля 2022, 13:33

    Минобороны: более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины дезертировали в марте

    Александр Иванов

    Министерство обороны России заявило, что более 860 военнослужащих Национальной гвардии Украины отказались выполнять приказы и дезертировали из частей в марте. Эту информацию ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

    Минобороны: более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины дезертировали в марте

    Об этом стало известно из украинских документов. Большая часть дезертиров зафиксирована в 16-м отдельном батальоне в Херсоне — 152 человека. Еще 84 человека — в военной части 3014 и 79 — в военной части 3030.

    Военную часть 3057, которая входит в состав батальона «Азов»*, покинули 37 военных.

    Ранее российские военные нашли три беспилотника с емкостями и аэрозольным оборудованием в Херсонской области. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов предположил, что они могли быть использованы для провокаций с обвинениями России в использовании химического оружия на территории Украины.

    * «Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.