Минобороны: более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины дезертировали в марте

Министерство обороны России заявило, что более 860 военнослужащих Национальной гвардии Украины отказались выполнять приказы и дезертировали из частей в марте. Эту информацию ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

Об этом стало известно из украинских документов. Большая часть дезертиров зафиксирована в 16-м отдельном батальоне в Херсоне — 152 человека. Еще 84 человека — в военной части 3014 и 79 — в военной части 3030.

Военную часть 3057, которая входит в состав батальона «Азов»*, покинули 37 военных.

Ранее российские военные нашли три беспилотника с емкостями и аэрозольным оборудованием в Херсонской области. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов предположил, что они могли быть использованы для провокаций с обвинениями России в использовании химического оружия на территории Украины.

* «Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.