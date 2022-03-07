Минобороны: биолаборатории во Львове работали с возбудителями чумы и сибирской язвы

Биологические лаборатории во Львове работали с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза, в Харькове и Полтаве — с возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Его процитировал ТАСС.

Сообщается, что на Украине функционировала сеть более чем из 30 биологических лабораторий, которые вели исследования в рамках военно-биологических программ Пентагона.

Кириллов озвучил результаты анализа актов уничтожения: во Львове ликвидировали 232 емкости с возбудителем лептоспироза, 30 — с туляремией, 10 — с бруцеллезом, пять — с чумой.

«Номенклатура и избыточное количество биопатогенов свидетельствуют о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ», — подчеркнул он.

Игорь Кириллов отметил, что кураторы из Пентагона понимают: если эти образцы попадут к российским экспертам, с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украиной Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

По словам начальника войск РХБЗ, деятельность биологических лабораторий на Украине и программа так называемого реформирования украинской системы здравоохранения, реализуемая США, привели к неуправляемому росту заражений особо опасными инфекциями. Кириллов заметил, что на территории Украины растет число случаев краснухи, туберкулеза, дифтерии, более чем в 100 раз выросла заболеваемость корью. ВОЗ также назвала Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита.

«Под предлогом испытаний средств лечения и профилактики коронавирусной инфекции из Украины в НИИ имени Уолтера Рида Сухопутных войск США вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, в первую очередь относящихся к славянскому этносу», — добавил Кириллов.

По его данным, Министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях.

Ранее о том, что на Украине, вблизи территории России, разрабатывались компоненты биологического оружия, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он рассказал, что во время спецоперации были «вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США».

Факты создания биологического оружия на территории Украины проверят следователи. Такое поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин.

Материалы из украинских биолабораторий, которые финансируются США, должны быть изучены экспертами Организации по запрещению химического оружия, а также рассмотрены на Совете безопасности ООН, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин «Известиям».