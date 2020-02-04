Минобороны: «Белые каски» с террористами готовят фейковую химатаку

Представители организации «Белые каски» вместе с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам»* готовятся к инсценировке с использованием отравляющих веществ. Местом провокации избран сирийский населенный пункт Маарет-эль-Артик.

Об этом «Звезде» сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) вечером 3 февраля. В провокации примут участие около 200 родственников боевиков, в том числе, дети, вывезенные из южных провинций.

«Для этого 1 февраля в Маарет-эль-Арт прибыла группа численностью около 15 человек представителей „Белых касок“ под руководством уроженца Хан-Шейхуна и боевика террористической группировки „Хайят Тахрир аш-Шам“* Махи ад-Дин аль-Ам. Данный террорист имеет опыт съемки постановочных кадров якобы „химатаки“ 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб», — цитирует «Звезда» сообщение центра.

Члены организации «Белые каски» уже привезли на место провокации около 400 литров химраствора. Снятые кадры будут размещены в соцсетях.

Источник видео: Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Ранее ЦПВС обнародовал видео, на котором боевик Абу Хамза, охранявший склады в Кафе-Хамре, рассказал, люди из организации «Белые каски касок» приезжали туда на микроавтобусе за коробками, фрагментами боеприпасов и съемочным оборудованием.

«Хайат Тахрир аш-Шам»* (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*) — запрещенные в РФ террористические организации.