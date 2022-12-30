Важное 30 декабря 2022, 09:16 Падение украинской С-300 в Белорусии может быть провокацией — Минобороны Минобороны Белоруссии: падение украинской ракеты С-300 могло быть провокацией Telegram

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По мнению Минобороны Белоруссии, одна из версий инцидента с ракетой С-300 — провокация со стороны Украины. Об этом сообщил начальник управления зенитных ракетных войск Кирилл Казанцев.

Он указал на то, что по происшествию «остаются вопросы». Оборонное ведомство рассматривает две версии.

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«Это непреднамеренный пуск ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправности ракеты — либо это преднамеренная провокация Вооруженных сил Украины», — отметил Казанцев.

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Украинская ракета С-300 упала на территории Белоруссии около 10:00 29 декабря. Позже стало известно, что ракету сбила система противовоздушной обороны, сработавшая в штатном режиме. Обломки упали в Брестской области. Пострадавших не было.

Белорусские следователи немедленно начали работу на месте происшествия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил выяснить все детали случившегося.

В Сети появились кадры с места падения украинской ракеты.