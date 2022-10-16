Минобороны Белоруссии заявило о прибытии в республику российских военных | 360°

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Минобороны Белоруссии заявило о прибытии в республику российских военных

Минобороны Белоруссии: эшелоны российских военных продолжают прибывать в ресрублику

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Российские военные из состава совместной группировки войск продолжают стягиваться в Белоруссию. О этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«Эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, продолжают прибывать в республику», — написало оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории страны вели режим повышенной террористической опасности из-за обострения ситуации на границе. В связи с этим в республике начали развертывание союзной группировки войск. Как уточнил лидер страны, основу группировки составляют белорусские военные, а российские солдаты только дополняют ее.

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Режим контртеррористической операции (КТО) предполагает ведение усиленного контроля над ситуацией, в том числе на границах страны. По словам главы МИД Белоруссии Владимира Макея, власти получили информацию о подготовке провокаций со стороны других государств. Вооруженные силы и спецслужбы республики готовы дать отпор.

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